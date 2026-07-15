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John Kennedy, artilheiro do Fluminense no ano, entra no radar de clube italiano

John Kennedy, artilheiro do Fluminense no ano, entra no radar de clube italiano
John Kennedy, artilheiro do Fluminense no ano, entra no radar de clube italiano -

A Lazio iniciou conversas para contratar o atacante John Kennedy, do Fluminense. Assim, o clube italiano fez os primeiros contatos nos últimos dias e avalia apresentar uma proposta oficial em breve. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio .

Dessa forma, as tratativas ainda estão em estágio inicial, situação comum no começo de uma negociação. Caso o clube italiano formalize a oferta, a diretoria do Tricolor analisará os termos para entender se dará prosseguimento a uma possível transação.

O clube italiano acompanha John Kennedy há algum tempo. A boa sequência do atacante no início da temporada reforçou o interesse da Lazio, que encerrou a última edição do Campeonato Italiano na nona colocação.

No elenco tricolor, John Kennedy disputava espaço no setor ofensivo com Castillo, reforço que chegou ao clube no início do ano, e com o ídolo Germán Cano no primeiro semestre.

No entanto, enfrentará, neste segundo semestre, uma concorrência ainda maior, ainda mais com a chegada de Hulk, contratado recentemente. Por fim, o atacante é o artilheiro do Tricolor em 2026, já que soma 14 gols na temporada.

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