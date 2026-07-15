John Kennedy, artilheiro do Fluminense no ano, entra no radar de clube italiano

A Lazio iniciou conversas para contratar o atacante John Kennedy, do Fluminense. Assim, o clube italiano fez os primeiros contatos nos últimos dias e avalia apresentar uma proposta oficial em breve. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio .

Dessa forma, as tratativas ainda estão em estágio inicial, situação comum no começo de uma negociação. Caso o clube italiano formalize a oferta, a diretoria do Tricolor analisará os termos para entender se dará prosseguimento a uma possível transação.

O clube italiano acompanha John Kennedy há algum tempo. A boa sequência do atacante no início da temporada reforçou o interesse da Lazio, que encerrou a última edição do Campeonato Italiano na nona colocação.

No elenco tricolor, John Kennedy disputava espaço no setor ofensivo com Castillo, reforço que chegou ao clube no início do ano, e com o ídolo Germán Cano no primeiro semestre.

No entanto, enfrentará, neste segundo semestre, uma concorrência ainda maior, ainda mais com a chegada de Hulk, contratado recentemente. Por fim, o atacante é o artilheiro do Tricolor em 2026, já que soma 14 gols na temporada.

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