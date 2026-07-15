Ex-motorista e ex-dirigentes do Corinthians viram réus por suposto desvio milionário

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus o ex-motorista e ex-chefe da segurança do Corinthians, João Odair de Souza, conhecido como Caveira, além dos ex-diretores financeiros Matías Ávila e Wesley Melo e do ex-gerente financeiro Roberto Gavioli.

O processo apura um suposto desvio de R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023. Os episódios aconteceram nas gestões dos ex-presidentes Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. Corrigido, o valor investigado chega a aproximadamente R$ 7,3 milhões.

Segundo a decisão, Caveira responderá pelo crime de apropriação indébita. Já Matías Ávila, Wesley Melo e Roberto Gavioli acabaram sendo denunciados por omissão relevante, sob a acusação de não fiscalizarem nem impedirem o desvio dos recursos.

Além de receber a denúncia, a Justiça determinou medidas cautelares contra os quatro réus. Todos terão os passaportes apreendidos, os bens bloqueados e também ficarão proibidos de frequentar as dependências do Parque São Jorge. Tudo isso enquanto o processo estiver em andamento.

Na denúncia, o Ministério Público ainda pede o ressarcimento de parte dos prejuízos causados ao Corinthians. O órgão solicita que Matías Ávila devolva R$ 6 milhões aos cofres do clube. Já Wesley Melo poderá estar sendo obrigado a ressarcir R$ 250 mil.

As investigações no Corinthians

De acordo com a investigação, Caveira recebeu mais de R$ 3,4 milhões em espécie entre 2018 e 2023. Os valores estavam sendo liberados pelo Corinthians como adiantamentos destinados a despesas ligadas à presidência, principalmente para custear serviços de segurança em eventos e outras demandas pontuais.

Entretanto, conforme sustenta o Ministério Público, o ex-motorista não apresentou comprovantes que justificassem a destinação da maior parte do dinheiro. A Promotoria também afirma que parte significativa dos repasses foi depositada tanto na conta pessoal de Caveira quanto na conta de uma empresa vinculada a ele. Circunstância que reforça a suspeita de desvio de finalidade dos recursos e fundamenta a ação penal aceita pela Justiça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.