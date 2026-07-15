Fluminense encara o RB Bragantino com dois jogadores pendurados; veja

O Fluminense retorna aos gramados nesta sexta-feira (17) para enfrentar o RB Bragantino, no Maracanã, em partida que marca a retomada do Campeonato Brasileiro. No entanto, além de buscar a vitória para somar três pontos, a comissão técnica de Luis Zubeldía precisa ligar o alerta para um fator extracampo bem específico.

Isso porque os laterais Samuel Xavier e Guilherme Arana correm o risco de suspensão, já que ambos entram em campo pendurados. Consequentemente, caso a arbitragem puna a dupla com o cartão amarelo durante o confronto, os dois atletas desfalcarão a equipe de forma automática na rodada seguinte do certame nacional.

Por um lado, a disputa pela titularidade na ala direita segue bastante acirrada, impulsionada pelo recente desempenho positivo de Guga. Embora o jogador tenha entrado apenas na etapa complementar do último compromisso, ele assumiu o protagonismo e mudou o rumo do jogo.

Naquela ocasião, o lateral-direito sofreu o pênalti que originou um dos gols do Fluminense. Logo em seguida, distribuiu uma assistência precisa para selar a vitória. Desse modo, o atleta ratificou que continua firme na briga pela posição, principalmente após iniciar os dois amistosos da intertemporada na equipe principal.

Arana retorna ao time do Fluminense

Por outro lado, Guilherme Arana viveu um cenário totalmente diferente no período de preparação. O lateral-esquerdo desfalcou o time nos dois amistosos preparatórios, uma vez que sofreu uma forte pancada durante as atividades e a comissão técnica preferiu poupá-lo.

Diante da ausência do camisa 6, o treinador utilizou Renê como titular em ambos os testes. Além disso, o comandante aproveitou o período para observar outras opções no elenco, dando minutos a Vagno contra o Nova Iguaçu e testando Freytes improvisado no setor contra o Bahia.

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Entretanto, Arana já retomou os treinamentos normais na última terça-feira (14) e deve reforçar a equipe no próximo duelo.

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