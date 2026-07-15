Bontempo volta e Santos ganha reforço para enfrentar o Botafogo

O Santos concluiu, nesta quarta-feira (15/7), a preparação para enfrentar o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada nesta quinta (16/7), às 19h30, no estádio Nilton Santos. A principal novidade da lista de relacionados é o retorno do meia Gabriel Bontempo, recuperado de um incômodo no púbis.

Bontempo passou parte da intertemporada em tratamento e avançou na recuperação nos últimos dias. Após participar normalmente da atividade no CT Rei Pelé, o meia voltou a ficar à disposição do técnico Cuca e reforça o elenco para a retomada da competição.

Outra novidade entre os relacionados é o atacante Nadson. O jovem de 17 anos agradou à comissão técnica depois de se destacar diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Além disso, também ganhou minutos no jogo-treino contra o Osasco Sporting. Assim, volta a integrar a lista do profissional pela primeira vez desde fevereiro, quando estreou nos minutos finais da vitória sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Por outro lado, Cuca terá dois desfalques importantes. Afinal, o atacante Moisés segue em recuperação de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso contra o União São João, e permanece fora. Já o volante João Schmidt sentiu um desconforto na coxa direita e também não viajou para o Rio de Janeiro.

Antes da viagem, o treinador comandou um treinamento com foco em ajustes táticos e lances de bola parada, encerrando a preparação santista para o duelo.

A tendência é que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal.

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