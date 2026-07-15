Olise surge com produto proibido que pode até render prisão; entenda

Uma imagem divulgada nas redes sociais durante a Copa do Mundo coloca o meia francês Olise no centro de uma polêmica. O jogador da seleção da França e do Bayern de Munique postou uma foto nas redes sociais na qual aparece um sachê de nicotina para uso oral em seu armário no vestiário. O produto é permitido nos EUA, mas ilegal na França desde 1º de abril deste ano.

Uma publicação no Instagram mostrou o armário do jogador antes da partida entre França e Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, disputada em 4 de julho. Na foto, um recipiente circular azul-claro aparece ao lado da nécessaire do atleta e abaixo da camisa número 11 utilizada por Olise.

A imagem voltou a repercutir após a eliminação da França para a Espanha, por 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo. O meia, de 24 anos, ainda assimilava a derrota quando o assunto ganhou espaço na imprensa europeia.

Os atletas colocam os sachês de nicotina sob o lábio para absorver a substância sem consumir tabaco. Nos últimos anos, jogadores de futebol e esportistas de outras modalidades popularizaram o produto por acreditarem que ele aumenta o estado de alerta, reduz o estresse durante as competições e favorece o relaxamento após os jogos.

Pena dura para quem consumir o produto

No entanto, as autoridades francesas proibiram a comercialização, a posse para venda e a distribuição desses sachês em abril. A medida foi adotada por questões de saúde pública, apesar de especialistas apontarem que o produto apresenta menos riscos do que o cigarro convencional.

Assim, caso alguém tente entrar na França com essas substâncias em desacordo com a legislação, poderá responder por infrações previstas na legislação aduaneira e sanitária do país, com penas que podem incluir três anos de prisão e multas, dependendo das circunstâncias.

Os Estados Unidos, a Suécia e outros países permitem a comercialização de sachês de nicotina. Em contrapartida, a França endureceu sua legislação e proibiu o produto.

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