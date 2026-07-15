Besiktas procura Flamengo e demonstra interesse na contratação de Léo Pereira

O Flamengo recebeu a primeira consulta de um clube europeu por Léo Pereira nesta janela de transferências. Afinal, o Besiktas, da Turquia, procurou a diretoria rubro-negra para demonstrar interesse na contratação do zagueiro e pediu informações sobre as condições para uma possível negociação. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube turco ainda não apresentou uma proposta oficial pelo defensor. O objetivo inicial é entender a posição do Rubro-Negro no mercado antes de avançar nas tratativas. Por outro lado, o clube carioca não respondeu ao contato até o momento.

Em um primeiro momento, o Flamengo não pretende liberar nenhum dos titulares do técnico Leonardo Jardim. Léo Pereira se consolidou como peça importante do sistema defensivo e integrou o grupo da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, embora não tenha sido utilizado por Carlo Ancelotti durante a competição.

O nome do zagueiro faz parte da lista de reforços do técnico Vicenzo Italiano, recém-contratado pelo Besiktas. O clube turco também movimentou o mercado recentemente e anunciou a chegada do atacante belga Leandro Trossard, ex-Arsenal, por 18 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros em bônus por desempenho.

Com a camisa do Flamengo desde 2020, Léo Pereira possui contrato até o fim de 2027. O defensor soma 304 jogos pelo clube, com 18 gols, cinco assistências e 16 títulos conquistados.

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