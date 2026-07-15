Argentina x Inglaterra: Córdoba corta venda de álcool e monta operação com 450 policiais

A semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra tem movimentado operações especiais de segurança por todos os países envolvidos no jogo. Horas antes do confronto, autoridades de Córdoba anunciaram a proibição da venda de bebidas alcoólicas em parte da região central como parte de uma das medidas. Além disso, a cidade preparou um esquema com 450 policiais para conter possíveis episódios de violência durante as comemorações.

Essa medida foi adotada após uma sequência de ocorrências registradas em festejos da seleção argentina ao longo do Mundial. Durante entrevista ao programa El Pase en Vivo, do jornal La Voz del Interior, o Ministro da Segurança da província de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, disse que solicitou que comerciantes dentro do perímetro de segurança interrompam a venda de bebidas alcoólicas durante a concentração dos torcedores.

A cidade inclusive investiu cerca de 75 milhões de pesos no plano de segurança para o período do Mundial.

Violência em Córdoba

Quinteros citou o consumo de bebidas alcoólicas como um elemento frequente nos episódios de confusão após partidas da Argentina. “Havia muita presença de álcool. Mesmo em partidas disputadas durante a tarde, muitos torcedores chegam bastante alcoolizados. Por isso recomendamos que não haja venda nos comércios da área isolada”, explicou.

O ministro também relatou que as forças de segurança identificaram o uso de outras substâncias por parte de alguns envolvidos nos tumultos. “Percebemos alterações de comportamento que não são racionais. Em uma comemoração, que deveria ter momentos de alegria, vemos pessoas se transformando em agressores”, completou.

Segundo Quinteros, a cidade registrou problemas seríssimos depois do duelo contra a Jordânia, quando quatro policiais ficaram feridos. Um dos agentes sofreu uma garrafada no peito a menos de dois metros de distância e permaneceu por 48 horas em observação no hospital.

A situação, porém, se agravou após a vitória sobre o Egito. De acordo com o ministro, Córdoba registrou 17 prisões, enquanto a província teve mais de 40 detenções em ocorrências consideradas mais violentas do que as anteriores.

“Identificamos grupos de jovens que vão às comemorações para roubar celulares. Muitas brigas começam justamente quando uma dessas quadrilhas furta um aparelho e as vítimas tentam reagir”, disse. Ele ainda citou o ataque a uma joalheria durante um dos festejos recentes como exemplo.

Esquema para Inglaterra x Argentina

Para a semifinal contra a Inglaterra, as autoridades esperam uma concentração entre 20 mil e 25 mil pessoas nas proximidades do Patio Olmos. A operação terá, além dos 450 policiais, equipes municipais, unidades especiais, caminhão-pipa e grupos de resgate.

Uma das medidas adotadas será o desligamento da energia das catenárias dos trólebus e de parte da rede semafórica, com o objetivo de evitar acidentes caso torcedores subam nas estruturas metálicas.

“Vamos cuidar de quem for festejar. Mas quem sair para cometer crimes ou praticar vandalismo terminará o dia preso”, explicou Quinteros sobre a orientação das forças de segurança.

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