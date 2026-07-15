Depay mantém preparação nas férias com ex-preparador do Corinthians

O atacante Memphis Depay segue aproveitando o período de férias, mas não deixou a preparação física de lado. Enquanto negocia a renovação de contrato com o Corinthians, o holandês publicou, nesta quarta-feira (15/7), imagens de um treinamento personalizado ao lado de Diego Pereira, ex-preparador físico do Timão.

Nas redes sociais, Memphis apareceu conversando com o profissional enquanto recebia uma sessão de massagem em uma academia. Diego Pereira também compartilhou uma planilha de treinamentos elaborada exclusivamente para o atacante, batizada de “Coração de Leão”. Os dois trabalharam juntos no CT Joaquim Grava entre setembro de 2024 e abril de 2025, período em que o camisa 10 recuperou a melhor condição física e assumiu protagonismo na equipe.

Sob os cuidados de Diego, Memphis foi decisivo na reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2024, quando o time deixou a zona de rebaixamento, e também participou da campanha do título paulista na temporada seguinte. O preparador físico deixou o clube ao lado do técnico Ramón Díaz, demitido após um início ruim no Brasileirão.

Vai renovar com o Corinthians?

Enquanto mantém a rotina de treinamentos, Memphis também acompanha o andamento das negociações para seguir no Corinthians. O contrato atual termina no dia 31 de julho, e o atacante recebeu férias após defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

A diretoria corintiana apresentou uma proposta de renovação que prevê uma redução significativa nos vencimentos do jogador. Neste momento, os advogados do atacante analisam o documento e ainda não deram uma resposta oficial ao clube.

Apesar da indefinição, o cenário segue tratado com otimismo nos bastidores. Em diferentes oportunidades, Memphis já afirmou publicamente que deseja permanecer no Corinthians. Contudo, as partes ainda buscam um acordo para prolongar o vínculo do principal nome do elenco alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.