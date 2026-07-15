Grêmio aceita proposta de clube europeu por Gabriel Mec

O Grêmio recebeu e aceitou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo meia Gabriel Mec. Entretanto, a negociação depende da decisão do jogador em se transferir para o futebol ucraniano. Apesar de ter o desejo de atuar na Europa, o atleta de 18 anos reluta em se transferir para o país, já que recusou uma oferta dos Mineiros no ano passado.
Na oferta, o clube ucraniano propôs pagar 12 milhões de euros, cerca de R$ 69,5 milhões, pelo jogador, além de bonificações por metas. Apesar dos valores estarem abaixo do que o Tricolor pretendia receber por Mec, o Grêmio aceitou a proposta, e o desfecho da negociação depende do jogador.
No ano passado, o Shakhtar ofereceu 15 milhões de euros pelo meia, que não aceitou o acordo por querer jogar em outras ligas europeias. Inclusive, o jogador demonstrou interesse em se transferir para o futebol europeu nesta janela, na negociação da renovação de contrato no primeiro semestre. Afinal, havia a possibilidade de Mec deixar o clube gaúcho sem custos a partir de 2027.
Até agora, o Grêmio já negociou o zagueiro Viery com a Fiorentina, por R$ 88 milhões, podendo chegar a R$ 100 milhões em metas. O clube gaúcho também perdeu o meia Arthur, que não renovou o seu contrato. Por outro lado, o Tricolor acertou a contratação do zagueiro Wallace, do atacante Matheus Nascimento e do meia-atacante Jovane Cabral, que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.