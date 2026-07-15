Hugo Moura é aprovado nos exames, se despede do Vasco e fecha com clube saudita

O volante Hugo Moura definiu o seu futuro profissional e vestirá a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita, nas próximas temporadas. Ele estava no Vasco desde 2024. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Após passar com sucesso pelos exames médicos de rotina, o atleta selou o acordo com a agremiação árabe, garantindo um contrato válido por dois anos.

Como o jogador possuía apenas alguns meses restantes de vínculo com a equipe carioca, a diretoria vascaína enxergou a negociação como uma excelente oportunidade de mercado.

Diante disso, o acordo não apenas facilita a liberação imediata do atleta, mas também proporciona um alívio financeiro significativo na folha salarial do departamento de futebol. Consequentemente, o Cruz-Maltino ganha fôlego no caixa para buscar novos reforços visando a sequência das competições do ano.

Reencontro com ex-técnico no Vasco

Além do aspecto financeiro, a transferência internacional promove o reencontro de Hugo Moura com um velho conhecido do futebol brasileiro. Isso ocorre porque o Al-Fayha conta com o comando do técnico Fábio Carille, profissional que já trabalhou com o volante tanto no Vasco quanto no Athletico-PR.

Inclusive, o próprio treinador brasileiro solicitou formalmente a contratação do meio-campista para encorpar o elenco no Oriente Médio.

Por conta do desfecho positivo das negociações, Hugo Moura compareceu ao centro de treinamentos na última semana para se despedir dos companheiros de elenco e dos funcionários do clube de São Januário.

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Ao longo de sua passagem no Cruz-Maltino, o jogador somou 119 partidas oficiais, balançou as redes em quatro oportunidades e distribuiu sete assistências. Ele optou por antecipar o fim de sua jornada no Rio de Janeiro mesmo com a regularidade que mantinha no grupo.

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