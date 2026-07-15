Palmeiras marca mais dois jogos-treino e vê Vitor Roque perto do retorno

O Palmeiras intensificou a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e programou mais dois jogos-treino para esta quinta-feira (16/7), na Academia de Futebol. O Verdão enfrentará o União São João, às 10h, e a Inter de Limeira, às 15h, em seus últimos testes antes da volta das competições oficiais.

A principal notícia do treinamento desta quarta-feira (15/7) foi a evolução de Vitor Roque. Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, realizada em maio, o atacante participou de toda a atividade ao lado do restante do elenco. Embora ainda esteja em transição física, o camisa 9 deu mais um passo importante e se aproxima do retorno aos gramados.

Durante o trabalho da manhã, Abel Ferreira dividiu o elenco em duas equipes de 11 jogadores e promoveu diversas mudanças ao longo da atividade. Aliás, a comissão técnica priorizou simulações de jogo e ajustes estratégicos em um treinamento que durou pouco mais de uma hora.

Após o almoço e um período de descanso no centro de excelência, os atletas voltaram aos trabalhos na parte da tarde para mais uma sessão de treinamentos. Os jogos-treino, no entanto, ficaram reservados para a programação desta quinta-feira.

A intertemporada do Palmeiras

Desde o início da intertemporada, o Palmeiras já realizou outros quatro testes. A equipe goleou o Mauaense por 6 a 0, venceu Primavera e Juventus por 3 a 1 e ainda promoveu um jogo-treino entre os próprios jogadores do elenco, com vitória da equipe de uniforme branco por 3 a 0.

Aliás, esta será a última semana completa de preparação do Verdão antes da retomada do calendário. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 41 pontos, o Verdão abriu seis de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que ainda tem uma partida a menos.

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