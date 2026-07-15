Em grave crise financeira, tradicional clube francês é rebaixado para a divisão regional

Um dos clubes mais tradicionais do futebol da França, o Bordeaux não conseguiu comprovar garantias financeiras, teve o recurso rejeitado pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) – órgão que fiscaliza as finanças dos clubes na França – e disputará a sexta divisão na temporada 2026/27. O campeonato é apenas de alcance regional (Nova Aquitânia) e, portanto, o clube está fora até mesmo da Copa da França.

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A punição foi imposta porque o clube não conseguiu apresentar os 10 milhões de euros (R$ 58,3 milhões) exigidos para garantir a inscrição na próxima temporada. Embora a diretoria tenha recorrido da decisão anunciada no fim de junho, a entidade manteve o rebaixamento administrativo.

Além disso, a situação financeira do Bordeaux continua se agravando. Segundo o jornal francês L’Équipe, a diretoria tentou atrair um novo investidor para equilibrar as contas, mas não obteve sucesso.

Risco de extinção

Nos últimos dois anos, o Bordeaux disputou a National 2, o equivalente à quarta divisão. Na temporada passada, a equipe terminou na segunda colocação, porém o desempenho dentro de campo não foi suficiente para evitar a queda, determinada nos tribunais pelos problemas financeiros.

Agora, o clube enfrenta um cenário ainda mais delicado. Até o fim de julho, a Justiça Comercial da França realizará uma audiência que poderá decretar a liquidação da instituição. Neste caso, o clube seria extinto.

O Bordeaux é um dos maiores vencedores do futebol da França. Conquistou seis vezes o Campeonato Francês (1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99 e 2008–09) e quatro vezes a Copa da França (1940–41, 1985–86, 1986–87 e 2012–13). Entre os principais jogadores de sua história está nada mais, nada menos, do que Zinedine Zidane, considerado o maior jogador francês de todos os tempos.

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