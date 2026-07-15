Flamengo rejeita proposta do Grupo City por jovem zagueiro; veja valores

O Flamengo rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) do Grupo City pelo zagueiro João Victor. Aos 19 anos, o jogador está valorizado no mercado e entrou na lista de possíveis reforços do conglomerado já para esta janela de transferências.

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A holding tem por objetivo dar experiência ao defensor em algum dos clubes satélites espalhados pela Europa. A oferta chegou na semana passada à diretoria rubro-negra, que recusou de imediato. O clube carioca acredita que João Victor tenha potencial para evoluir internamente. Entretanto, a tendência é que uma nova proposta chegue às mãos dos dirigentes.

O técnico Leonardo Jardim gostou das atuações de João Victor nos três amistosos realizados pelo Flamengo em Portugal. Por conta das ausências de Danilo e Léo Pereira, que estavam com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e Léo Ortiz em recuperação de lesão, o jovem ganhou espaço ao lado de Vitão.

João Victor também é capitão da Seleção Sub-20, que participará do Sul-Americano em janeiro de 2027. Assim, a equipe canarinho busca uma vaga na Copa do Mundo da categoria.

Aliás, no final do ano passado, o Flamengo já havia recusado uma oferta do Ajax de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões no câmbio da época) pelo jovem zagueiro. Na ocasião, o jogador sofria algumas críticas por atuações ruins no profissional.

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