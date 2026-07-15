Inter renova contrato de promessa ganesa da base

O Inter renovou o contrato com o volante ganês Benjamin, de 20 anos. O jogador, que é considerado uma das principais peças para o futuro colorado na posição, estendeu o seu vínculo com o clube até o final de 2030. As informações são do jornalista Lucas Arruda, do jornal Zero Hora.

Além de ampliar o vínculo, o Inter também agiu para blindar o interesse do mercado internacional. Afinal, o clube aumentou a multa rescisória do jogador para 50 milhões de euros, cerca de R$ 320 milhões, para clubes do exterior. Além da valorização de mercado, o Colorado quer evitar uma possível saída do volante, que deve ganhar mais oportunidades no segundo semestre.

Benjamin chegou ao Inter em setembro de 2024 por empréstimo, para atuar na equipe sub-20. O bom desempenho fez o Colorado contratá-lo em definitivo seis meses depois, com contrato até o final de 2027. Neste ano, o ganês ganhou oportunidades no Campeonato Gaúcho e chegou a atuar em uma partida do Brasileirão. Além disso, o jogador se destacou na conquista do estadual sub-20. A expectativa é que Paulo Pezzolano utilize mais o atleta após a parada para a Copa do Mundo.

Entretanto, até a semana passada, o Inter tinha problemas para fechar o pagamento de sua transferência. Em 2025, os gaúchos contrataram o jovem por 200 mil euros (R$ 1,2 milhão no câmbio da época), por 50% dos direitos econômicos, divididos em cinco parcelas. O volante pertencia ao Dansoman Wise XI Football Club, de Gana. Porém, o Colorado só havia pago a primeira parcela, e o clube africano cobra uma dívida de mais de R$ 700 mil.

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