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São Paulo acerta contratação de Newton, que assina até 2029

São Paulo acerta contratação de Newton, que assina até 2029
São Paulo acerta contratação de Newton, que assina até 2029 -

O São Paulo deu mais um passo importante na reformulação do elenco para a sequência da temporada. Afinal, o volante Newton assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2029 e acertou sua chegada ao clube. Apesar da assinatura do vínculo, o jogador ainda aguarda os trâmites para ser oficializado e inscrito após a abertura da janela de transferências, no próximo dia 20.

A negociação acontece de uma forma que o São Paulo não tenha custos imediatos. A diretoria acertou com o Botafogo a compra do meio-campista por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões), mas não precisará desembolsar qualquer quantia até o fim deste ano.

Afinal, o valor será compensado caso o clube carioca exerça a opção de compra de Ferraresi, emprestado pelo Tricolor. A cláusula para a aquisição definitiva do zagueiro é de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões), e o Botafogo já demonstrou interesse em mantê-lo.

As negociações do São Paulo por Newton

As conversas entre os clubes se arrastaram por semanas. Inicialmente, o São Paulo buscou um empréstimo, mas o Botafogo condicionou a liberação do volante a uma cláusula de obrigação de compra de 5 milhões de euros. Depois, as diretorias tentaram uma troca em definitivo envolvendo Ferraresi, mas a negociação não avançou por divergências financeiras entre o clube paulista e os representantes do defensor.

Com o impasse, São Paulo e Botafogo reformularam o modelo da operação para que ela não dependesse de terceiros. Newton chegou à capital paulista na última semana, realizou exames médicos. Já nesta quarta-feira (15/7), assinou o contrato que o vincula ao Tricolor até dezembro de 2029.

A contratação atende a um pedido do técnico Dorival Júnior, que considera a chegada de um volante uma das prioridades da equipe nesta janela. Revelado pelo Jacuipense, Newton também passou pelo Bahia de Feira antes de chegar ao Botafogo, em 2022, inicialmente para a equipe sub-23. Após empréstimo ao Criciúma, ganhou espaço no elenco principal do clube carioca.

Ao todo, o volante disputou 74 partidas pelo Botafogo, marcou dois gols e deu uma assistência. Agora, ele reforça o elenco são-paulino, que também negocia as chegadas do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-direito Aurélio Buta para a sequência da temporada.

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