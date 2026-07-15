Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco encara o Vitória nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, sob forte pressão na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ademais, o confronto marca o retorno oficial de ambas as equipes aos gramados após a pausa do calendário para a Copa do Mundo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Nesse contexto, os cariocas enfrentam uma situação bastante delicada na tabela de classificação. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição, com apenas 20 pontos conquistados em 18 partidas, o que posiciona o clube dentro da incômoda zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Leão soma 22 pontos em 17 confrontos disputados. Consequentemente, um triunfo do Vasco na capital baiana fará a equipe da casa despencar na tabela, cedendo seu posto justamente ao rival carioca.

Como chega o Vitória

Diante desse cenário decisivo, o Vitória ainda lida com incertezas médicas em seu plantel, visto que a comissão técnica avalia as condições físicas de Camutanga, Dudu, Yuri Sena e Edu antes de confirmar a escalação.

Em contrapartida, os recém-contratados Brítez, Pochettino e Wallace já reúnem condições de jogo e podem realizar suas estreias nesta rodada. Além disso, o lateral-direito Fabiano Souza segue como desfalque para o técnico, já que a regularização do atleta só ocorre a partir do dia 20.

Como chega o Vasco

Do lado vascaíno, a grande novidade do dia gira em torno da estreia do treinador português Pedro Emanuel na área técnica. No entanto, o comandante teve apenas três dias de treinamentos intensivos com o grupo antes deste compromisso em Salvador.

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Somado a isso, o clube já não conta mais com os atletas Hugo Moura e Matheus França, que deixaram o elenco recentemente. Como alternativa para suprir as ausências, o meio-campista Thiago Mendes e o atacante colombiano Andrés Gómez surgem como fortes candidatos para começar o jogo entre os titulares.

VITÓRIA X VASCO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data e hora: 16/7/2026, às 19h30 (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Spinelli e David. Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (PR)

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