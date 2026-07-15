Palmeiras x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (16/7), às 16h, na Arena Crefisa Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão venceu a partida de ida por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar na competição. Já o Timão precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou dois tentos para conseguir a classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal UOL, YouTube do UOL Esporte e UOL Play.

Como chega o Palmeiras

No primeiro duelo entre as equipes, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0, no Parque São Jorge, com gol de Vinicius. Assim, com o resultado, o Palestra ampliou sua invencibilidade diante do Corinthians pelo Sub-20 para 15 partidas, com 11 vitórias e quatro empates no período. Além disso, tem a vantagem do empate para avançar a semifinal e defender o título. Além disso, o Verdão conta com Felipe Teresa, artilheiro do torneio com 13 tentos.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão não conseguiu aproveitar o mando de campo e acabou sendo derrotado em casa para o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da competição. Contudo, o Corinthians aposta nos atacantes Dieguinho e Gui Negão, com experiência no time profissional, para reverter o placar, avançar para a semifinal e eliminar o grande rival do torneio.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Brasileirão Sub-20 – Jogo de volta das quartas de final

Data e horário: quinta-feira, 16/7/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné, André Lucas; Rafael Coutinho (Coutinho), Guilherme Nogueira, Vinícius; Fabiano, Felipe Teresa, Heittor. Técnico: Allan Barcellos.

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Guilherme Pellegrin, Iago, Yago e Joãozinho; Pedro Thomas, Caraguá, Bahia e Gui Amorim; Dieguinho e Gui Negão. Técnico: William Batista.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

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