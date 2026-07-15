Atlético vence o Betim em jogo-treino na Cidade do Galo

O Atlético venceu o Betim por 3 a 1, em um jogo-treino realizado na Cidade do Galo, nesta quarta-feira (15). Os gols foram marcados por Cassierra (2) e Reinier, no último teste da equipe antes do reinício do Campeonato Brasileiro.

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O jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 35 minutos. Assim, na primeira parte do treinamento, o técnico Eduardo Domínguez escalou o seguinte time: Everson, Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.

Dessa maneira, Cassierra fez dois gols, aos 15 e 19 minutos. O colombiano fez o primeiro com assistência de Maycon, enquanto o segundo em um bonito chute de fora da área, que acertou o ângulo. O goleiro Everson ainda pegou um pênalti.

Reinier amplia para o Atlético

Para a segunda parte, o treinador mudou todo o time. Assim, entraram: Gabriel Delfim, Ivan Roman, Lemos (do Sub-20), Vitor Hugo, Pascini; Tomás Perez, Alexsander e Igor Gomes; Reinier, Dudu e Cauã Soares.

Com o novo time, Reinier fez o terceiro em chute de fora da área. No intervalo, o meia Gutte entrou na vaga de Lemos. Aos oito do segundo tempo, o Betim diminuiu aos oito minutos.

Depois de dez dias de férias após a disputa da Copa do Mundo, os jogadores convocados pelo Equador se reapresentaram nesta quarta-feira. Preciado e Alan Minda estiveram na Cidade do Galo, mas fizeram um trabalho à parte.

Entretanto, Alan Franco foi liberado pelo Atlético para resolver assuntos de saúde na família, no Equador. Dessa maneira, ele não tem data para retornar a Belo Horizonte e ficar à disposição de Eduardo Domínguez.

O Atlético volta a campo na próxima terça-feira (21), quando recebe o Bahia, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.

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