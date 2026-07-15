Trossard deixa o Arsenal e é anunciado por clube turco

Depois da eliminação com a Bélgica na Copa do Mundo, o meia Leandro Trossard tem um novo clube. O Besiktas anunciou nesta quarta-feira (15) a chegada do meia, que deixou o Arsenal ao final da última temporada. A transferência teve um valor total de 18 milhões de euros, cerca de R$ 104 milhões e o jogador assinou por três temporadas.

Apesar da transferência, Trossard teve um grande papel na última temporada do Arsenal. O meia atuou em 50 partidas, com oito gols marcados e dez assistências. Inclusive, o belga marcou o gol contra o West Ham, em uma partida fundamental para a conquista do título da Premier League. Além disso, deu passe para Kai Havertz marcar na final da Champions League, contra o PSG.

Na Copa do Mundo, Trossard conseguiu ser um dos principais destaques da Bélgica na competição. O meia marcou duas vezes na goleada contra a Nova Zelândia e deu três assistências na campanha que levou os Red Devils até as quartas de final do torneio.

Trossard estava no Arsenal desde a metade de 2023. Ao todo, o meia atuou em 174 jogos pelos Gunners, com 76 gols e 74 assistências. Anteriormente, o jogador passou quatro temporadas no Brighton & Hove Albion e defendeu Genk, OH Leuven, Westerlo e Lommel no futebol belga.

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