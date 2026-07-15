Nova função e cobiça europeia: o momento de transição de Freytes no Fluminense

O defensor argentino Juan Pablo Freytes vivencia um momento de intensa transição no Fluminense, impulsionado tanto pela concorrência interna quanto pelo forte assédio do mercado europeu. Recentemente, a chegada do veterano Thiago Silva e a ascensão do zagueiro Jemmes acirraram a disputa por uma vaga no setor defensivo.

Diante desse cenário, o técnico Luis Zubeldía buscou novas alternativas táticas. Ele testou o camisa 44 na lateral esquerda durante o amistoso contra o Bahia. Essa mudança estratégica visa aproveitar a velocidade, a força física e a precisão nos lançamentos do atleta, atributos que prometem aumentar sua utilidade em um calendário cheio de competições.

Paralelamente a isso, cabe ressaltar que a diretoria monitora de perto a constante valorização do jogador. Apesar de o clube ter recusado uma oferta inicial de 5 milhões de euros no passado. Mesmo assim, ele segue valorizado.

Como resultado direto disso, a meta financeira para abrir novas negociações subiu para o patamar de 8 milhões de euros (R$ 46 milhões). Contudo, até que propostas oficiais efetivamente apareçam, o futuro do atleta seguirá indefinido; portanto, ele continuará, por enquanto, totalmente à disposição da comissão técnica.

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Em meio a esse cenário de especulações, o foco imediato do clube se volta para as quatro linhas. Nesse sentido, o Fluminense entra em campo já nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), oportunidade em que enfrentará o RB Bragantino no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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