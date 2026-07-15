Gustavo Henrique volta e Corinthians ganha reforços na reta final da preparação

O Corinthians retomou os treinamentos nesta quarta-feira (15/7), no CT Joaquim Grava, após dois dias de folga. A principal novidade foi o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, que havia sido preservado do amistoso contra o Cascavel, no último domingo, por conta de um controle de carga e de um incômodo na região do quadril.

Além dele, o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Vitinho deram mais um passo importante na recuperação e iniciaram a transição física no gramado.

Fernando Diniz comandou uma atividade dividida em duas etapas. Primeiro, o elenco realizou um circuito técnico com quatro estações, que incluiu exercícios de passe, cruzamentos, finalizações e disputas em situações de dois contra dois. Na sequência, o treinador promoveu um trabalho tático em campo reduzido, com titulares e reservas em um confronto de dez contra dez.

Aliás, durante a atividade, Diniz cobrou intensidade na saída de bola sob pressão, reforçou a marcação alta e exigiu reação imediata após a perda da poss. Aliás, características que pretende consolidar na equipe para a sequência da temporada.

Corinthians esvaziando o DM

Recuperado do problema físico que o afastou dos últimos trabalhos em campo, Gustavo Henrique participou normalmente das atividades. Assim, a tendência é que o defensor esteja à disposição para a retomada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Hugo e Vitinho deixaram o departamento médico e iniciaram a fase de transição física. O lateral se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito, realizada em fevereiro, enquanto o atacante trata um estiramento no quadril e uma lesão nos tendões. Ambos agora cumprem a última etapa do processo de recuperação antes de serem reintegrados definitivamente ao grupo.

O Corinthians volta a treinar na manhã de quinta-feira (16/7) , dando sequência à preparação para enfrentar o Remo. A partida, marcada para a próxima semana, na Neo Química Arena, marcará o retorno do Timão ao Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.

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