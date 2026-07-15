Botafogo se livra de transfer bans da Fifa e pode registrar reforços

O Botafogo, enfim, não possui mais restrições para registrar jogadores. A Fifa retirou, nesta quarta-feira (16/7), os dois últimos transfer bans que ainda pesavam contra o clube, encerrando uma sequência de punições que durava cerca de três meses.

Dessa forma, o Alvinegro estará apto a inscrever seus reforços assim que a janela de transferências abrir, na próxima segunda-feira (20/7). Entre os atletas já acertados estão os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade.

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As duas punições suspensas nesta quarta eram referentes à contratação do meia Jordan Barrera junto ao Junior (COL) e a multas administrativas aplicadas pela própria Fifa. A retirada dos transfer bans ocorre em meio ao processo de recuperação judicial da SAF. Após reconhecer o procedimento, a entidade passou a suspender gradualmente as sanções impostas ao Botafogo. Assim, permitiu que as pendências financeiras sejam renegociadas dentro do plano de recuperação, mesmo sem a quitação imediata dos débitos.

Antes das duas últimas liberações, a Fifa já havia suspendido os bloqueios relacionados às contratações de Thiago Almada (Atlanta United-EUA), Artur (Zenit-RUS), Rwan Cruz (Ludogorets-BUL), Santiago Rodríguez (New York City FC-EUA) e Lucas Villalba (Nacional-URU). Ao todo, o Botafogo acumulou seis transfer bans simultaneamente. Com a decisão desta quarta-feira, o clube encerra esse período sem restrições e poderá voltar, então, a registrar atletas normalmente na abertura da janela.

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