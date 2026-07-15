Grêmio acerta a contratação de lateral-direito do Goiás

Depois de muitas negociações, o Grêmio acertou o empréstimo do lateral-direito Diego Caito com o Goiás. O Tricolor pagou R$ 3 milhões por 30% dos direitos econômicos do jogador, que assina contrato por um ano. Para ficar com o atleta em definitivo, terá que pagar mais R$ 2 milhões até dezembro, por mais 20%.

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Ao pagar os R$ 5 milhões, o Grêmio terá o lateral em definitivo, com o Goiás permanecendo com 50% dos direitos econômicos. A expectativa é que Diego Caito viaje para Porto Alegre até esta quinta-feira (16).

As tratativas se arrastaram por um bom período. Apesar de desejar inicialmente o empréstimo, o Grêmio viu os goianos recusarem as propostas. Em seguida, as negociações avançaram para uma compra, mais uma vez rejeitada pelo Goiás, que fez uma contraproposta.

Os clubes divergiram também com relação à forma de pagamento, porém as conversas voltaram a evoluir nesta quarta-feira. Assim, o empréstimo com pagamento de percentual dos direitos foi a solução para o impasse.

Aos 22 anos, Diego Caito tem 28 jogos, com dois gols e três assistências nesta temporada com a camisa do Goiás.

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