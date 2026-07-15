Botafogo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Na reta final da Copa do Mundo 2026, o Campeonato Brasileiro está de volta. Diante disso, o Botafogo mede forças com o Santos nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Dessa forma, o Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos, e tenta reagir na competição para encostar no G6. O Peixe, por sua vez, está em 15º, com 21 pontos, apenas um à frente do Vasco, que está no Z4.

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Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (14) terá a transmissão doa Record (TV aberta), pelo Premiere (Pay-per-view) e pela Cazé TV (YouTube).

Como chega o Botafogo

O Alvinegro está em 12º e tenta encostar no pelotão de frente para sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, não pode vacilar, pois a diferença para o Vasco, primeiro time do Z4, é de apenas dois pontos. Apesar disso, vale destacar que o time de General Severiano tem um jogo a menos que o arquirrival.

Nesse sentido, o técnico Franclim Carvalho não poderá contar com o meia Álvaro Montoro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Danilo ganhou folga de alguns dias depois de disputar a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira e também está fora de combate.

Na tão questionada meta do Glorioso, Léo Linck tende a ser o titular, visto que Neto teve contrato rescindido depois de não render o esperado. Os reforços encaminhados, Warleson e Gabriel Batista, ainda não podem estrear.

Na pausa do calendário, o Alvinegro precisou cancelar a agenda na Rússia devido ao jogo ter sido antecipado. Diante disso, o time fez jogos-treino no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos para recuperar o ritmo de jogo de seus atletas.

Como chega o Santos

O Santos é o 15° colocado, com 21 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Contudo, a diferença para as outras equipes também é curta. Como para o próprio Botafogo, já que o Glorioso está na 12° posição, com 22 pontos. Assim, um triunfo significa se afastar do Z4 e dar um belo salto na classificação.

O meia Gabriel Bontempo é uma das novidades do Peixe. Afinal, o jogador passou parte da intertemporada se recuperando de um incômodo no púbis. Contudo, o meia evoluiu na recuperação nos últimos dias e participou normalmente do treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Outra novidade é a presença do atacante Nadson. O garoto de 17 anos chamou a atenção de Cuca e foi relacionado para a partida. Entretanto, o treinador terá dois desfalques para a partida.

Por fim, o atacante Moisés ainda trata de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso contra o União São João. Além dele, o volante João Schmidt sentiu um desconforto na região da coxa direita e, por conta disso, não fica à disposição para a partida contra o Botafogo

BOTAFOGO x SANTOS

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 16/07/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Justino, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Lucas Villalba; Kauan Toledo, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal. Técnico: Cuca

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

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