Arias tem retorno definido e Palmeiras se aproxima de ter elenco completo

O Palmeiras está cada vez mais próximo de contar com todo o elenco à disposição para a sequência da temporada. Depois do retorno de boa parte dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo, o atacante Jhon Arias tem reapresentação marcada para este sábado (18/7), na Academia de Futebol.

O colombiano ganhou um período de descanso após a eliminação da Colômbia no Mundial. Durante as férias, reencontrou a família, que havia retornado ao país antes das oitavas de final, e aproveitou para viajar ao México. O atacante embarca de volta ao Brasil nesta quarta-feira (15/7). Inicialmente, a reapresentação aconteceria na sexta, mas o elenco terá folga no dia, o que adiou o retorno em 24 horas.

Com a volta de Arias, Abel Ferreira ficará muito perto de ter força máxima para a retomada do Campeonato Brasileiro. O único atleta que ainda não tem uma programação definida para voltar é o atacante Flaco López, que ainda está na disputa da Copa do Mundo com a Argentina.

Palmeiras próximo do elenco completo

Nas últimas semanas, o Palmeiras já recebeu outros jogadores que estiveram no Mundial. Piquerez e Emiliano Martínez retornaram após defenderem o Uruguai, enquanto Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio voltaram depois da campanha do Paraguai. Além disso, o lateral Giay também já se reapresentou após integrar a preparação da Argentina para a competição.

Assim, o Verdão aproveita a intertemporada para recuperar o elenco e ajustar a equipe antes da maratona do segundo semestre. Além dos retornos dos convocados, o técnico Abel Ferreira também voltou a contar com atletas que estavam no departamento médico, como Piquerez e Vitor Roque, que avançam na recuperação.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (22/7), às 19h30, quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada da competição.

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