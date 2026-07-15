LaLiga bate recordes de receita, público e expansão global

A LaLiga divulgou os principais números da temporada e apresentou um balanço que reforça o crescimento da competição dentro e fora de campo. Entre os destaques estão o aumento das receitas, recordes de público, novos contratos de transmissão e a ampliação da presença internacional da liga.

Pelo segundo ano consecutivo, a LaLiga ultrapassou a marca de 5 bilhões de euros em faturamento. Na temporada, a receita chegou a 5,46 bilhões de euros, um crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior. A entidade também anunciou novos parceiros comerciais, como Duracell, Airbnb e Volkswagen.

Os estádios também viveram uma temporada histórica. A LaLiga EA Sports recebeu mais de 11,6 milhões de torcedores, registrando ocupação média de 84,9%. Já a LaLiga Hypermotion, segunda divisão espanhola, levou 5,8 milhões de pessoas aos estádios. No total, mais de 17,5 milhões de torcedores acompanharam partidas da liga ao longo da temporada, o maior público já registrado pela competição, mesmo com reformas e limitações de capacidade em alguns estádios.

Outro ponto comemorado foi o novo ciclo de direitos de transmissão. Os contratos firmados com Movistar e DAZN devem render mais de 6,1 bilhões de euros entre 2027 e 2032, representando um crescimento próximo de 9% em relação ao acordo anterior.

A liga também destacou o combate à pirataria. De acordo com a entidade, os casos caíram 60% na Espanha graças ao reforço das equipes de monitoramento e à parceria com empresas como Google, Fastly e Akamai para proteger a transmissão dos jogos.

Além disso, no cenário internacional, a LaLiga ampliou sua distribuição com novos acordos de transmissão, incluindo a CazéTV, no Brasil, além de contratos com Disney+ e TV2 nos países nórdicos e com o CANAL+ na Polônia.

Presença da LaLiga na Copa do Mundo

A competição ainda ressaltou sua presença na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 86 jogadores que atuam em clubes da LaLiga defenderam 31 seleções nacionais durante o torneio, reforçando o protagonismo do campeonato no futebol mundial.

Por fim, além dos resultados financeiros, a entidade também destacou investimentos em tecnologia, inteligência artificial, ações contra discriminação e projetos sociais. Entre eles estão a expansão da LaLiga Genuine, competição voltada para atletas com deficiência intelectual, e iniciativas voltadas à inclusão e ao combate ao preconceito dentro e fora dos estádios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.