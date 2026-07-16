Arbitragem de Inglaterra x Argentina irrita torcedores na web: “Vergonhosa”

O primeiro tempo da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina teve de tudo, menos futebol. Em pouco mais de 48 minutos, foram 19 faltas e dois cartões amarelos – um para cada lado – e muita reclamação por parte dos dois times para com o árbitro americano Ismail Elfath.

Se dentro de campo, os jogadores ingleses mostraram muita insatisfação com a falta de pulso e critério do árbitro em relação aos lances faltosos da Argentina, nas redes sociais a crítica não foi diferente. A atuação de Elfath foi motivo de muitas reclamações, principalmente pela demora em mostrar cartões na partida e a conivência com as faltas cometidas pelos argentinos.

Veja as reações da web com a atuação do árbitro no primeiro tempo em Atlanta:

O Enzo Fernandez deu um SOCO na nunca do Elliot Anderson,mais um lance claro pra expulsão da Argentina que a arbitragem se faz de cega, é vergonhoso o que está acontecendo nessa Copa.#ingxarg #england pic.twitter.com/eNzInOIfzt — O Bruxo R10 (@TheWitcherR10) July 15, 2026

Nem no MMA pode dar socão na nuca desse jeito, mas a arbitragem americana do Ismail Elfath, permite… O mesmo que precisou de VAR p marcar o penalti do bra x noruega https://t.co/gylFtukA9y — Charles Xavier BFR彡 (@noah27cooper) July 15, 2026

Que árbitro MIXURUCA que botaram pra um jogo desse tamanho. — Guia das Apostas (@GuiadasApostas) July 15, 2026

Tuchel ja tá aceitando essa arbitragem Inclusive aplaudiu ironicamente. pic.twitter.com/RkkgoxwnC0 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 15, 2026

Na moral, eu assisto de otário mesmo, acreditando que vai ser um jogo limpo, sem interferência da arbitragem. Mas é INCRÍVEL. É como ver um time brasileiro enfrentando um argentino no início dos anos 2000 pela Libertadores. Feio demais. A atual campeã do mundo precisa mesmo… pic.twitter.com/7NpemA6MD0 — “Entre aspas” — Futebol (@entreaspasfut) July 15, 2026

Qual o critério dessa arbitragem? Desde o começo do jogo a Argentina batendo com Enzo Fernandez e Simeone e sem cartão. De repente, o Elliot devolve uma no Messi, e é amarelado. Por que? O Enzo fez umas quatro ou cinco faltas, inclusive protagonizou uma cotovelada. O primeiro… — maria (@arrwsczeta) July 15, 2026

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