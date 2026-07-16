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Arbitragem de Inglaterra x Argentina irrita torcedores na web: &#8220;Vergonhosa&#8221;

Arbitragem de Inglaterra x Argentina irrita torcedores na web: &#8220;Vergonhosa&#8221;
Arbitragem de Inglaterra x Argentina irrita torcedores na web: “Vergonhosa” -

O primeiro tempo da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina teve de tudo, menos futebol. Em pouco mais de 48 minutos, foram 19 faltas e dois cartões amarelos – um para cada lado – e muita reclamação por parte dos dois times para com o árbitro americano Ismail Elfath.

Se dentro de campo, os jogadores ingleses mostraram muita insatisfação com a falta de pulso e critério do árbitro em relação aos lances faltosos da Argentina, nas redes sociais a crítica não foi diferente. A atuação de Elfath foi motivo de muitas reclamações, principalmente pela demora em mostrar cartões na partida e a conivência com as faltas cometidas pelos argentinos.

Veja as reações da web com a atuação do árbitro no primeiro tempo em Atlanta:

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