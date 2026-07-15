Dibu Martínez se torna o goleiro com mais jogos pela Argentina em Copas

Dibu Martínez quebrou um recorde com a camisa da Argentina. Titular contra a Inglaterra nesta quarta-feira (15), na semifinal da Copa do Mundo, o jogador tornou-se o goleiro argentino com mais jogos disputados na competição, ultrapassando Ubaldo Fillol. Agora, o arqueiro soma 14 partidas em Mundiais.

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Aliás, nas quartas de final, contra a Suíça, Dibu já havia ultrapassado o feito de Sergio Romero. Dessa maneira, deixou para trás Fillol, que tem 13 partidas pela seleção, atuando em três Mundiais: 1974, 1978 (quando se tornou campeão) e 1982.

Titular na conquista da Copa do Mundo em 2022, com direito à grande defesa no último lance da prorrogação contra a França, Dibu Martínez está em sua segunda participação na competição. Assim, ele disputou sete partidas no Catar.

Em 2026, que tem como sedes México, Canadá e Estados Unidos, o goleiro entrou em campo outras sete vezes, sendo três na fase de grupos, 16 avos, oitavas, quartas e semifinal.

Os goleiros com mais jogos pela Argentina em Copas:

Dibu Martínez – 14 jogos

Ubaldo Fillol – 13 jogos

Sergio Romero – 12 jogos

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