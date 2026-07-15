O “vilão da França”: quem é Digne, lateral que errou nos gols da Espanha

A França perdeu a chance de ser tricampeã mundial após uma atuação coletiva ruim contra a Espanha. Mas um personagem se destacou negativamente e foi eleito o “vilão” da derrota nas semifinais da Copa. O lateral Lucas Digne errou nos lances que originaram os dois gols do rival e não foi poupado pela imprensa francesa.

Principal jornal do país, o L’Equipe citou que o jogador foi “dominado” por Lamine Yamal por seu lado defensivo e foi o “símbolo da tarde infeliz da França”, de acordo com a publicação. No primeiro tempo, Digne demorou a afastar a bola e acabou chutando o atacante espanhol na área. Oyarzábal bateu o pênalti e abriu o placar. Mais tarde, Pedro Porro marcou o segundo gol, deixando Digne para trás.

O curioso é que, antes de a bola rolar, o lateral de 32 anos tinha motivos para comemorar. Afinal, trocou o Aston Villa, da Inglaterra, pelo PSG, bicampeão europeu, durante o Mundial. O acordo será por três anos.

Digne quase não foi titular

O DNA ofensivo do time de Didier Deschamps definiu a escolha na posição. Isso porque, Digne ataca melhor do que Lucas Hernández, que era a outra opção. A expectativa, por sinal, era de que o novo reforço do PSG esquentasse o banco de reservas. Mas a boa temporada na Premier League pesou.

No começo da carreira, Digne já teve o gostinho de ser campeão mundial. Mas foi no sub-20, em 2013. Por ter despontado como revelação daquela equipe, jogou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, aos 21 anos. Já em 2018 e em 2022, ficou fora da lista de Deschamps.

O lateral-esquerdo, que já havia passado pelo PSG, jogou também por Roma, Barcelona e Everton, da Inglaterra. Quando se transferiu para o clube espanhol, a negociação rendeu 16.5 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) aos cofres do clube francês, para onde retorna agora.

Pela seleção, Lucas Digne some 63 partidas e nenhum gol. É provável que, por conta da idade, fique fora do próximo ciclo de Copa do Mundo. Depois de 14 anos, Deschamps deve dar lugar a Zinedine Zidane no comando técnico.

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