Hugo Moura se despede do Vasco: “Privilégio”

Chegou oficialmente ao fim a passagem de Hugo Moura no Vasco. O jogador de 28 anos assinou em definitivo com o Al-Fayha (SAU) nesta quarta-feira (15/7), aproveitando para se despedir do Gigante da Colina. Ele, afinal, ficou no clube por três anos. O volante, que realizou 119 partidas com a Cruz de Malta, utilizou suas redes sociais para dar adeus após assinar com a equipe saudita.

“Hoje me despeço desse clube gigante. Defender o Vasco da Gama foi um privilégio e uma responsabilidade que tive a honra de viver ao longo desses três anos. Foram mais de 100 jogos vestindo essa camisa, vivendo momentos bons, outros desafiadores, mas sempre com entrega, profissionalismo e respeito pela Cruz de Malta que carregava no peito”, relatou o jogador.

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Hugo Moura reencontrará no Al-Fayha o técnico Fábio Carille, que o comandou no Vasco no começo da temporada 2025. Foi a pedido do próprio Carille, aliás, que o clube se movimentou para contratar o volante de 28 anos. Ele finalizou sua mensagem com agradecimentos especiais, incluindo, é claro, a torcida vascaína.

“Agradeço a todos os companheiros, comissões técnicas, funcionários e, principalmente, à torcida vascaína. Obrigado pelo apoio, pela cobrança e por fazer parte dessa caminhada tão especial. Levo comigo aprendizados, amizades e memórias que ficarão para sempre na minha história e no meu coração. Obrigado por tudo, Vascão!”, encerrou.

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