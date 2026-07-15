Em nova virada épica, Argentina vence a Inglaterra e está na final da Copa do Mundo

Um filme repetido, um roteiro emocionante e a um passo de um novo final feliz. Em mais uma virada emocionante, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 – com dois gols em sete minutos – e se classificou para a terceira final nas últimas quatro Copas do Mundo. Gordon abriu o placar para os ingleses, enquanto Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols históricos para os argentinos.
Desse modo, a Argentina agora terá pela frente a Espanha, no próximo domingo, dia 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova York, em um jogo que marca o encontro do último campeão da Eurocopa e o último campeão da Copa América.
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Pancadaria liberada
A expectativa para a partida era de um jogo brigado, disputado e muito físico. Pois bem, a expectativa foi totalmente atingida de ambas as partes. Logo aos três minutos, Enzo Fernández já deu o cartão de visitas com uma chega forte com direito a um golpe na cabeça de Anderson. Desse modo, a Inglaterra não fez diferente, e também subiu o tom nas suas chegadas, até que o próprio Anderson foi advertido com um cartão amarelo por falta dura em Messi.
Ingleses na frente
Passada a pancandaria do primeiro tempo, a segunda etapa da partida finalmente teve futebol. E a Inglaterra foi quem saiu na frente do placar logo aos 10 minutos. Kane deu um belo lançamento para Bellingham. Sendo assim, o camisa 10 cruzou a bola na medida para Anthony Gordon se antecipar ao zagueiro e escorar para as redes de Dibu Martínez.
Tudo igual
Mesmo com o gol sofrido e uma atuação não tão boa, a Argentina se viu novamente na situação de ter que buscar o resultado. E o roteiro foi seguido à risca como nas últimas fases. A pressão da Argentina empurrou a Inglaterra contra a própria área, e os ingleses tentaram se segurar de todas as formas. A trave e Jordan Pickford até que conseguiram evitar o empate por algum tempo, mas aos 40 minutos, Enzo Fernández recebeu a bola sozinho na entrada da área e finalizou no canto do goleiro inglês. Tudo igual em Atlanta.
(Mais uma) virada épica
E como o filme da Argentina nesta Copa do Mundo tem sido com um roteiro tão emocionante quanto repetido, a virada não demorou para acontecer. Nos acréscimos, os argentinos cresceram ainda mais, enquanto os ingleses ficaram encurralados em sua própria área. E justamente em um cruzamento na área – algo tão inerente ao futebol inglês – foi que a Argentina marcou o segundo. Messi cruzou a bola com perfeição entre os zagueiros, e Lautaro Martínez, de cabeça, marcou o gol da virada argentina.
Agora é tarde
Depois de recuar para tentar segurar o resultado e ver a Argentina mesmo assim virar o jogo, a Inglaterra se lançou ao ataque com tudo para tentar um gol salvador. Contudo, as escolhas de Tuchel pesaram, e os ingleses não conseguiram ter forças para empatar o jogo, e viram o sonho do bicampeonato mais uma vez escorrer pelas mãos. Desse modo, a Argentina, valente e corajosa, chega em sua terceira final nas últimas quatro Copas do Mundo.
INGLATERRA 1×2 ARGENTINA
Copa do Mundo – Semifinal
Data e horário: 15/7/2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Arena, Atlanta (EUA)
Gols: Gordon (10’/1T, 1-0), Enzo Fernández (40’/2T, 1-1), Lautaro Martínez (47’/2T, 1-2)
INGLATERRA: Pickford; James (O’Reilly, 37’/2T), Stones, Guehi, Spence; Rice (Burn, 37’/2T), Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon (Konsa, 27’/2T); Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
>ARGENTINA: Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 27’/2T), Tagliafico (Lautaro Martínez, 36’/2T); Simeone (De Paul, 27’/2T), Paredes (Nico González, 19’/2T), Enzo Fernández, Mac Allister; Messi e Álvarez. Treinador: Lionel Scaloni.
>Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)
VAR: Marco di Bello (ITA)
Cartões Amarelos: Anderson (ING); Lisandro Martinez, Romero, De Paul (ARG)
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