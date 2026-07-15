Sabino treina no campo e avança em recuperação no São Paulo

O treino do São Paulo nesta quarta-feira (15) contou com uma novidade importante. Afinal, o zagueiro Sabino evoluiu em sua recuperação de lesão e participou das atividades em campo com os companheiros no CT da Barra Funda.

O defensor segue no processo de tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Após as atividades no gramado, o jogador participou de um complemento físico com os profissionais da fisioterapia.

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O treino teve início com um aquecimento voltado para exercícios de mobilidade. Logo depois, os atletas fizeram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, o técnico Dorival Júnior dividiu o plantel em três grupos para exercícios técnicos, com foco na saída de bola e na construção de jogadas. Por fim, houve um duelo entre os times e um trabalho de bolas paradas.

A preparação para retomada dos jogos oficiais prossegue nesta quinta-feira (16), quando fará a última atividade antes dos dois jogos-treinos. Na sexta, o São Paulo terá testes contra a Ferroviária e o Grêmio Mauaense.

O Tricolor volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de julho, quando recebe o Athletico, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada.

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