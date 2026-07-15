Scaloni se emociona com virada e classificação para a final da Copa: “Somos únicos”

Pela terceira vez nas últimas quatro Copas do Mundo, a Argentina estará na grande decisão do título mundial. Em mais uma virada emocionante e de teste cardíaco para os torcedores, os argentinos viraram sobre a Inglaterra por 2 a 1, com dois gols em sete minutos na reta final do segundo tempo. Sendo assim, escrevendo mais uma vez um roteiro épico em busca do final feliz na decisão do próximo domingo.

Desse modo, Lionel Scaloni, técnico da Argentina, mais uma vez se derreteu em emoção ao falar da vitória de virada desta quarta-feira. O treinador admitiu estar em êxtase e que tudo isso é um momento épico causado pelos jogadores.

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“Não tenho palavras. Uma alegria enorme para o nosso país, nosso povo. Fico surpreso com esse grupo incrível. Vamos continuar tentando ganhar, mas depois desse jogo de hoje, fica até difícil de falar. É difícil para que as pessoas entendam o que nossos jogadores estão mostrando em campo”, iniciou o treinador, que emendou:

“Somos únicos, ouve só o que estamos ouvindo. Nosso uniforme faz a gente levar tudo, não vamos segurar nada em campo. Mostramos, acima de tudo, que sentimos o que a torcida sente”, se emocionou Scaloni.

Classificada, a Argentina agora enfrenta a Espanha na grande final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (19), às 18h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York. Já a Inglaterra, com a derrota, vai jogar a disputa do terceiro lugar diante da França, no sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 18h.

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