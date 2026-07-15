Messi iguala Cafu em Copas e põe Argentina perto de marca do Brasil

CLionel Messi segue fazendo história em Copas do Mundo. Após vitória épica e classificação da Argentina para final do Mundial, o craque argentino igualou o recorde histórico do ex-lateral Cafu, se tornando o segundo jogador a disputar três finais de Mundiais em toda a história da competição. Junto a isso, o principal atleta da Albiceleste deixou a seleção perto de atingir a marca da Seleção Brasileira que não acontece há 64 anos.

Em 2014, Messi entrou em campo no duelo entre Argentina e Alemanha, no Maracanã. Os europeus, apesar do jogo equilibrado, venceram por 1 a 0 na prorrogação. Foi, aliás, o quarto título e último título dos alemães do torneio.

No entanto, o camisa 10 da Argentina já conhece o sabor da vitória em uma final. Em 2022, a Albiceleste conquistou o tricampeonato mundial ao superar a França nos pênaltis, após um empate eletrizante em 3 a 3. Agora, o astro pode faturar o segundo título consecutivo.

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Além disso, Lionel Messi abriu larga vantagem sobre o recorde que pertencia a Pelé como o maior garçom da história das Copas do Mundo. O argentino chegou a 12 assistências na história da competição, superando o Rei, que acumulou 9 assistências em suas participações. Não satisfeito, o craque, aliás, é o maior artilheiro da história do torneio, com 21 gols em seis edições. O veterano de 39 anos possui um tento a mais em relação a Kylian Mbappé, que buscará empatar na próxima Copa do Mundo.

Argentina pode repetir marca da Seleção Brasileira

Além de marca de Messi, a seleção da Argentina mantém viva uma chance de quebrar uma escrita que já dura 64 anos. Atuais campeões, os argentinos podem conseguir dois títulos seguidos do Mundial, algo que ocorreu pela última vez com com o Brasil, bicampeão em 1958 e 1962.

Além do Brasil, apenas a Itália, em 1934 e 1938 também alcançou a façanha de vencer duas edições seguidas da Copa.

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