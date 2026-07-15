Herói da classificação da Argentina, Lautaro Martínez desabafa: “Sempre sonhei com isso”

Atual campeã mundial, a Argentina terá a chance de defender o seu título em 2026. Com uma virada espetacular, a seleção argentina superou a Inglaterra por 2 a 1, com dois gols em sete minutos na reta final de jogo, e está classificada para a grande decisão do Mundial, no próximo domingo, no Metlife Stadium, em Nova York, às 18h (de Brasília).

Autor do gol que deu a classificação para a final para a Argentina, Lautaro Martínez, portanto, se emocionou ao falar da importância de ter balançado as redes em um momento tão único. O atacante, que foi motivo de chacota mesmo com o título em 2022, é o grande nome de um dos jogos mais épicos da história das Copas do Mundo.

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“Eu sonhei. Eu juro para você, eu falei para o Alexis (Mac Allister) que eu ia fazer um gol. Essa equipe segue desmontrando do que ela é feita. Sempre sonhei com isso, desde pequeno. Queria fazer um gol, queria entrar, queria ganhar. Enzo também fez um golaço. Acho que nossa seleção continua mostrando do que somos feitos”, iniciou Lautaro, que emendou:

“É muito forte isso. A primeira vez que meu pai comprou um par de chuteiras, eu sempre sonhei com a seleção. A minha mãe, que também era uma torcedora do Racing, me ofereceu tudo. Isso para mim vale mais que um gol, mais que uma final. Ter os meus filhos aqui. Eu desfruto de tudo isso. Hoje eu sou um homem que desfruta a vida”, disse o jogador.

Por fim, Lautaro também falou sobre como a Argentina sentiu “cheiro de sangue” quando a Inglaterra começou a recuar. O atacante destacou que assim que os ingleses passaram a se defender, foi quando os argentinos tiveram tranquilidade para colocar seu jogo em prática.

“Eles nos pressionaram 60 minutos e quando fizeram o gol, ficaram presos na defesa. Nos deu mais tranquilidade, conseguimos ampliar nossa presença em campo e depois de três anos e meio, vamos jogar uma final da Copa do Mundo”, analisou o atacante.

Por fim, a Argentina enfrenta a Espanha na grande final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (19), às 18h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York. Já a Inglaterra, com a derrota, vai jogar a disputa do terceiro lugar diante da França, no sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 18h.

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