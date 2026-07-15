Kane abre o jogo sobre eliminação da Inglaterra na Copa: “Estou devastado”

A derrota da Inglaterra para a Argentina por 2 a 1, de virada, que custou aos britânicos a vaga na final da Copa do Mundo, deixou Harry Kane abalado. Após a partida, o capitão inglês afirmou estar “devastado” com a eliminação e lamentou a chance perdida de jogar a final da competição.

“Estou devastado pelos jogadores, pela equipe, pela comissão, pelos torcedores. Fizemos um bom jogo durante a maior parte do tempo. Abrimos o placar, mas parece que tentamos apenas segurar o resultado, e nesse nível isso não é suficiente. Trabalhamos muito para chegar até aqui e demos tudo o que tínhamos. Cair dessa forma é muito doloroso”, disse o camisa 9.

A Inglaterra saiu na frente com Gordon, já no segundo tempo, mas recuou muito e viu a Argentina virar, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Assim, Kane falou sobre a atuação dos ingleses.

“No primeiro tempo e no início da segunda etapa, conseguimos pressionar bem, recuperar a bola e controlar mais o jogo. Depois do gol, seja porque eles colocaram mais jogadores no ataque ou porque não conseguimos igualar a marcação, eles começaram a nos pressionar o tempo todo. Estávamos bloqueando chutes e tentando resistir, mas não foi suficiente”.

Kane destaca campanha da Inglaterra no Mundial

Apesar da eliminação, Kane ressaltou a campanha do time e disse que a seleção segue perto de voltar a uma final de Copa do Mundo.

“Tivemos muitos bons momentos neste torneio, fizemos outra semifinal. Falamos há algum tempo que estamos batendo na porta. Estamos perto, mas ainda falta encontrar essa peça final para dar o último passo. Esses torneios exigem muito física e mentalmente. Demonstramos isso durante toda a competição, mas ainda falta esse detalhe para chegar ao título”.

Agora, a Inglaterra junta os cacos e disputará o terceiro lugar do Mundial com a França. O jogo ocorrerá às 18h (de Brasília) de sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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