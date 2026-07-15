Jair volta ao Vasco após dez meses fora

Fora de ação desde agosto de 2025, o volante Jair está próximo do retorno ao Vasco. Afinal, o jogador viajou junto com a delegação a Salvador (BA), onde o time volta a atuar nesta quinta-feira (16/7) após mais de um mês de pausa. Será contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão, no Barradão.

O Cruz-Maltino, aliás, ainda não divulgou os relacionados para a partida. No entanto, publicou vídeo da viagem do time à capital baiana, com o jogador surgindo no material. Além dele, jogadores como Andrés Gómez, Paulo Henrique, Rojas e JP também apareceram no vídeo.

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Dessa forma, Jair pode encerrar um período de 319 dias sem ir a campo. Sua última partida foi contra o Sport, em vitória por 3 a 2, dia 31 de agosto de 2025, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o volante sofreu uma dura entrada do lateral-direito Aderlan, rompendo parcialmente o ligamento cruzado anterior (LCA) e o ligamento colateral medial do joelho direito. Além disso, lesionou também os meniscos.

Esta, aliás, foi a segunda grave lesão do jogador em seus joelhos. Isso porque, em fevereiro de 2024, sofreu o rompimento do LCA em empate em 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, voltando às atividades somente oito meses depois – em outubro. Jair está no Vasco desde 2023, sendo uma das principais contratações após o clube virar SAF, no fim de 2022. Ao todo, já realizou 76 partidas e marcou seis gols.

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