Argentina ultrapassa Brasil e chega à sétima final de Copa do Mundo

A Argentina escreveu mais um capítulo monumental em sua história e carimbou o passaporte para a final da Copa do Mundo pela sétima vez. O passaporte para a glória veio nesta quarta-feira (15), em solo americano, após uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre a Inglaterra no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O planeta futebol, assim, agora se prepara para ver a sétima decisão dos “hermanos”. Na bagagem, a Albiceleste, aliás, ostenta o orgulho de três estrelas no peito (1978, 1986 e 2022) e a cicatriz de três vice-campeonatos (1930, 1990 e 2014).

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Com este feito, o país vizinho ultrapassou o Brasil no quesito finais disputadas. A Seleção Brasileira jogou o duelo decisivo em seis oportunidades — com um aproveitamento avassalador de cinco taças. Acima de todos, a gigante Alemanha, aliás, ainda dita o ritmo e lidera o ranking histórico, com oito aparições no jogo que para o mundo.

Existe uma ressalva histórica. O Brasil, entretanto, carrega o vice-campeonato do traumático Mundial de 1950. No entanto, aquela edição não reservou uma final tradicional, e sim um quadrangular agônico que coroou o Uruguai no Maracanã.

O desempenho contrasta com o período anterior. Entre 1994 e 2010, a Argentina, entretanto, passou cinco Copas consecutivas sem ultrapassar as quartas de final. Por fim, em quatro edições, disputará o título pela terceira vez.

Seleções que disputaram finais de Copas do Mundo

Alemanha – 8 finais (4 títulos)

Argentina – 7 finais (3 títulos*)

Brasil – 6 finais (5 títulos)

Itália – 6 finais (4 títulos)

França – 4 finais (2 títulos)

Holanda – 3 finais (0 título)

Espanha – 2 finais (1 título*)

Uruguai – 2 finais (2 títulos)

Hungria – 2 finais (0 título)

Tchecoslováquia – 2 finais (0 título)

Inglaterra – 1 final (1 título)

Croácia – 1 final (0 título)

Suécia – 1 final (0 título)

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