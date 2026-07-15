Vasco ainda tem dúvidas na escalação contra o Vitória

Após 46 dias longe do campo de futebol, o Vasco está prestes a retornar ao Brasileirão. Será nesta quinta-feira (16/7), quando encara o Vitória, em Salvador (BA), pela 19ª rodada. Já em solo baiano, aliás, o Cruz-Maltino tem um esboço de escalação para o duelo em questão.

O técnico Pedro Emanuel, que estreará contra o Leão, teve pouco tempo de treino, o que contribui para que não realize muitas mudanças na espinha dorsal do time, segundo informações do “ge” desta quarta (15/7). Assim, há duas dúvidas para o treinador português.

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Uma delas está na lateral-direita, com Paulo Henrique e Puma Rodríguez brigando pela vaga. No último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, dia 30 de maio (derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG), em São Januário, Puma foi o titular. O resto do time deve ser igual, visto que Andrés Gómez não atuou por já estar com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa. Assim, como voltou somente na última terça (14/7), realizou poucos treinos e pode dar lugar a Nuno Moreira entre os titulares.

Confira, então, o provável time para o jogo contra o Vitória. Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Adson, Nuno Moreira (Andrés Gómez) e Spinelli.

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