Tuchel ironiza críticas após eliminação da Inglaterra: “Fácil dizer que foi errado”

O sonho do bicampeonato mundial da Inglaterra acabou nesta quarta-feira. Em Atlanta, a Inglaterra saiu na frente do placar diante da Argentina, mas ao recuar bastante com as substituições feitas por Thomas Tuchel, os ingleses cederam a virada por 2 a 1, com dois gols sofridos em um espaço de sete minutos na reta final de partida.

Sendo assim, após o apito final, as redes sociais ficaram em polvorosa com as substituições feitas por Thomas Tuchel no “último quarto” da partida no Mercedes-Benz Stadium. O treinador alemão da Inglaterra escolheu segurar o resultado e empilhou defensores, mas a mudança não surtiu efeito e mesmo assim, a Argentina conseguiu virar o jogo.

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Thomas Tuchel, por sua vez, deu explicações sobre as mudanças que tentou fazer e o que viu da partida diante da Argentina. Segundo o treinador, a Inglaterra vinha fazendo um bom jogo, mas adotou um modo passivo nos minutos finais que culminaram na derrota.

“Eu também fiz substituições ofensivas nos últimos jogos, nós apenas tentamos ajudar os jogadores. Sofremos uma chance imediatamente e decidimos ir para uma linha de cinco porque os espaços estavam abertos demais. Eles ganharam todas as bolas aéreas, continuaram cruzando e cruzando, então tentei fechar os espaços por dentro e para sermos fortes pelo alto. Logo depois do nosso gol, sem nenhuma substituição, concedemos cruzamentos demais e chances demais, então tentamos ajudar. Claro, a responsabilidade é do treinador e, se não dá certo, é fácil dizer que foi errado”, ironizou Tuchel, que seguiu seu pensamento:

“Estamos decepcionados, estivemos tão perto, mas ficamos passivos demais depois que marcamos e concedemos muitas chances. Não conseguimos inverter a posse de bola e então concedemos tantos cruzamentos, chances e chutes. Estivemos perto, mas não conseguimos manter o nível depois que marcamos”, finalizou.

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