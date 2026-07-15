Fluminense faz exigência à Lazio (ITA) por John Kennedy

A negociação entre Fluminense e Lazio por John Kennedy ganhou novos capítulos. Após os primeiros contatos entre as partes, o clube italiano estuda apresentar uma proposta de aproximadamente 8 milhões de euros (cerca de R$ 46,5 milhões na cotação atual) pelo atacante. O Tricolor, porém, pede 12 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) para liberar o jogador.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, em publicação nesta quarta (15/7), a diferença entre os valores ainda impede um acordo, mas as conversas seguem abertas. A Lazio, inclusive, já manteve contato com o estafe de John Kennedy para entender as condições de uma possível transferência.

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Antes de avançar nas tratativas com o Fluminense, entretanto, o clube italiano pretende abrir espaço no setor ofensivo. A diretoria considera o atacante uma peça com características compatíveis ao estilo de jogo do novo técnico Gennaro Gattuso (ex-seleção da Itália) e trabalha para viabilizar a operação.

Outro fator que pode influenciar a negociação é a situação contratual do jogador. John Kennedy tem vínculo com o Fluminense somente até o fim de 2027, o que reduz o poder de barganha do clube carioca caso uma renovação não avance nos próximos meses. O interesse da Lazio não é recente. A equipe italiana acompanha o atacante há algum tempo, e o desempenho apresentado ao longo da temporada reforçou a avaliação positiva. A tendência é que uma proposta oficial seja apresentada após a definição das saídas planejadas pelo clube.

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