Imprensa internacional repercute virada histórica da Argentina sobre a Inglaterra

A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 após uma virada emocionante sobre a Inglaterra. A equipe comandada por Lionel Scaloni saiu atrás no placar e ainda perdia por 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas reagiu nos minutos finais e venceu por 2 a 1. Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols da classificação, ambos após assistências de Lionel Messi, que voltou a ser decisivo em mais uma partida da seleção argentina repercutida na imprensa internacional.

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A classificação repercutiu em diversos países. Veículos da imprensa internacional destacaram a força de reação da Argentina e exaltaram a determinação da equipe para buscar a virada nos minutos finais, garantindo presença em mais uma decisão de Copa do Mundo.

Veja como a imprensa internacional repercutiu a vitória da Argentina:

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