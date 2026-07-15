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Argentinos provocam brasileiros com música em festa na Praia de Copacabana

Argentinos provocam brasileiros com música em festa na Praia de Copacabana
Argentinos provocam brasileiros com música em festa na Praia de Copacabana -

Os argentinos estão em êxtase com a classificação heroica para a final da Copa do Mundo, após a virada sobre a Inglaterra. Na Praia de Copacabana, mais de 500 pessoas se reuniram em um quisoque na altura do Posto 3 para assistir a partida, nesta quarta-feira, e não se esqueceram do Brasil no meio da festa.

Logo após o apito final, os torcedores soltaram o grito, os fogos e a famosa música que debocha dos brasileiros e coloca Maradona acima de Pelé surgiu. Além dela, os argentinos também entoaram outras, como “La Cuarta Estrella”, a canção feita para este Mundial e que cita as Malvinas e a última Copa de Messi.

 

 

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Durante o jogo, muita tensão e pouco barulho no quisoque. Afinal, o time de Messi vinha tendo uma atuação ruim até sofrer o gol da Inglaterra. Nos minutos finais, porém, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols que fizeram os argentinos explodir.

A festa não tem hora para acabar. Afinal, uma multidão ainda chegava ao local depois da partida. A Zona do Sul da cidade costuma receber muitos de turistas sul-americanos ao longo do ano todo. Além disso, milhares de argentinos vivem e trabalham no Rio.

Agora, a seleção albiceleste tenta o tetracampeonato (e bi consecutivo) no próximo domingo, contra a Espanha, às 16h, em Nova Jersey. Já a Inglaterra encara a França, no sábado, pela disputa do terceiro lugar.

Parte da letra da música argentina

Brasil, decime qué se siente
Tener en casa a tu papá
Te juro que aunque pasen los años
Nunca nos vamos a olvidar

Que el Diego te gambeteó
Que Cani te vacunó
Que estás llorando desde Italia hasta hoy

A Messi lo vas a ver
La copa nos va a traer
Maradona es más grande que Pelé

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