Argentinos provocam brasileiros com música em festa na Praia de Copacabana

Os argentinos estão em êxtase com a classificação heroica para a final da Copa do Mundo, após a virada sobre a Inglaterra. Na Praia de Copacabana, mais de 500 pessoas se reuniram em um quisoque na altura do Posto 3 para assistir a partida, nesta quarta-feira, e não se esqueceram do Brasil no meio da festa.

Logo após o apito final, os torcedores soltaram o grito, os fogos e a famosa música que debocha dos brasileiros e coloca Maradona acima de Pelé surgiu. Além dela, os argentinos também entoaram outras, como “La Cuarta Estrella”, a canção feita para este Mundial e que cita as Malvinas e a última Copa de Messi.

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Durante o jogo, muita tensão e pouco barulho no quisoque. Afinal, o time de Messi vinha tendo uma atuação ruim até sofrer o gol da Inglaterra. Nos minutos finais, porém, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols que fizeram os argentinos explodir.

A festa não tem hora para acabar. Afinal, uma multidão ainda chegava ao local depois da partida. A Zona do Sul da cidade costuma receber muitos de turistas sul-americanos ao longo do ano todo. Além disso, milhares de argentinos vivem e trabalham no Rio.

Agora, a seleção albiceleste tenta o tetracampeonato (e bi consecutivo) no próximo domingo, contra a Espanha, às 16h, em Nova Jersey. Já a Inglaterra encara a França, no sábado, pela disputa do terceiro lugar.

Parte da letra da música argentina

Brasil, decime qué se siente

Tener en casa a tu papá

Te juro que aunque pasen los años

Nunca nos vamos a olvidar

Que el Diego te gambeteó

Que Cani te vacunó

Que estás llorando desde Italia hasta hoy

A Messi lo vas a ver

La copa nos va a traer

Maradona es más grande que Pelé

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