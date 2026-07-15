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Saliba deve passar por cirurgia após deixar semifinal da Copa com dores

Saliba deve passar por cirurgia após deixar semifinal da Copa com dores
Saliba deve passar por cirurgia após deixar semifinal da Copa com dores -

William Saliba deixou a partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, ainda no primeiro tempo por causa de um problema nas costas. O zagueiro do Arsenal não suportou as dores e precisou ser substituído aos 30 minutos da derrota francesa por 2 a 0 na última terça-feira (14). De acordo com informações divulgadas pela imprensa francesa nesta quarta-feira (15), o defensor convive com dores crônicas na região há vários meses. Antes de deixar o gramado, ele teria desabafado com o companheiro Upamecano.

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Mesmo enfrentando o problema, Saliba disputou praticamente toda a Copa do Mundo recorrendo a medicamentos para aliviar as dores. Durante o torneio, a comissão técnica adotou um controle físico semelhante ao utilizado pelo Arsenal, reduzindo sua carga de treinos para tentar preservar o jogador.

A situação, porém, se agravou na semifinal. Assim como havia acontecido na final da Champions contra o PSG, quando sentiu desconforto logo nos primeiros minutos, Saliba voltou a sofrer com as dores desde o início da partida diante da Espanha. Em vários momentos, tentou alongar a região durante o jogo, mas não conseguiu seguir em campo.

Pensar no futuro

Agora, o zagueiro passará por novos exames para avaliar a gravidade da lesão. Embora ainda não exista uma decisão oficial, a possibilidade de cirurgia ganha força nos bastidores.

Caso o procedimento aconteça, Saliba poderá ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e cinco meses, segundo informações ligadas ao departamento médico do Arsenal. A previsão faria o francês perder boa parte da temporada e só retornar aos planos de Mikel Arteta em 2027.

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