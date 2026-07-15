Saliba deve passar por cirurgia após deixar semifinal da Copa com dores

William Saliba deixou a partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, ainda no primeiro tempo por causa de um problema nas costas. O zagueiro do Arsenal não suportou as dores e precisou ser substituído aos 30 minutos da derrota francesa por 2 a 0 na última terça-feira (14). De acordo com informações divulgadas pela imprensa francesa nesta quarta-feira (15), o defensor convive com dores crônicas na região há vários meses. Antes de deixar o gramado, ele teria desabafado com o companheiro Upamecano.

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Mesmo enfrentando o problema, Saliba disputou praticamente toda a Copa do Mundo recorrendo a medicamentos para aliviar as dores. Durante o torneio, a comissão técnica adotou um controle físico semelhante ao utilizado pelo Arsenal, reduzindo sua carga de treinos para tentar preservar o jogador.

A situação, porém, se agravou na semifinal. Assim como havia acontecido na final da Champions contra o PSG, quando sentiu desconforto logo nos primeiros minutos, Saliba voltou a sofrer com as dores desde o início da partida diante da Espanha. Em vários momentos, tentou alongar a região durante o jogo, mas não conseguiu seguir em campo.

Pensar no futuro

Agora, o zagueiro passará por novos exames para avaliar a gravidade da lesão. Embora ainda não exista uma decisão oficial, a possibilidade de cirurgia ganha força nos bastidores.

Caso o procedimento aconteça, Saliba poderá ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e cinco meses, segundo informações ligadas ao departamento médico do Arsenal. A previsão faria o francês perder boa parte da temporada e só retornar aos planos de Mikel Arteta em 2027.

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