Messi e Lamine Yamal decidem a Copa 17 anos após foto viral

A final da Copa do Mundo já tinha todos os ingredientes para chamar atenção. Afinal, Argentina e Espanha decidirão o título no próximo domingo (19/7), nos Estados Unidos, após argentinos derrotarem a Inglaterra nesta quarta (15/7). No entanto, o duelo decisivo ganhou um componente especial nas redes sociais logo após a classificação contra os ingleses: Lionel Messi e Lamine Yamal voltarão a dividir o mesmo palco cerca de 17 anos depois da foto que os uniu ainda na infância do espanhol.

O registro, que viralizou em 2024, mostra Messi, então com 19 anos, segurando Yamal durante uma campanha beneficente organizada pelo jornal espanhol “Sport” em parceria com a Unicef, patrocinadora do Barcelona. Na época, o argentino ainda dava os primeiros passos rumo ao estrelato, enquanto o futuro atacante da Espanha tinha apenas alguns meses de vida.

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O encontro aconteceu durante a produção de um calendário solidário do clube catalão. A cada edição, um jogador do elenco profissional participava de um ensaio fotográfico com bebês sorteados para arrecadar recursos destinados à caridade. Em 2007, o escolhido foi justamente Yamal.

Anos depois, a imagem ganhou o mundo após ser publicada por Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, acompanhada da legenda: “O começo de duas lendas”. Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Mounir tratou o episódio com bom humor.

“Parece uma bênção de Leo (Messi). Ou de Lamine a Leo, não sei”, disse.

Barcelona une Messi e Yamal antes da final da Copa

A ligação entre os dois, porém, vai muito além daquela fotografia. Revelados por La Masía, Messi e Lamine Yamal construíram suas carreiras no Barcelona, ainda que em gerações diferentes.

O argentino se transformou no maior ídolo da história recente do clube. Já Yamal despontou como uma das principais promessas do futebol mundial antes mesmo de completar 18 anos e hoje ocupa o protagonismo da equipe catalã. A admiração entre eles também é pública. Há cerca de um ano, Messi exaltou o crescimento do espanhol e afirmou que ele já fazia parte da elite do futebol mundial.

“Impressionante o que Lamine Yamal está mostrando. Ele tem qualidades incríveis e já está entre os melhores do mundo”, disse à época.

Mesmo tendo Neymar como principal inspiração na infância, Yamal nunca escondeu a reverência ao camisa 10 argentino. Durante a atual Copa do Mundo, o atacante espanhol voltou a destacar a grandeza do rival que encontrará na decisão.

“Messi demonstra em cada jogo que é o melhor da história. Se alguém tem dúvidas, é porque quer ter dúvidas”, afirmou há quatro semanas.

Questionado sobre um possível duelo contra a Argentina ainda antes da definição da final, o jovem respondeu com confiança:

“Para ganhar a Copa do Mundo, é preciso vencer os melhores”, disse.

No domingo, o destino colocará frente a frente o maior nome da geração de Messi e aquele que muitos apontam como um dos principais representantes da próxima.

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