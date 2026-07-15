Messi valoriza virada épica da Argentina sobre a Inglaterra: “Significa muito para nós”

Pela terceira vez na carreira, Lionel Messi estará no maior palco do futebol: a grande final de uma Copa do Mundo. Nesta quarta, a Argentina superou a Inglaterra, novamente com uma virada épica, com uma vitória por 2 a 1, graças aos dois passes para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Após o apito final, Lionel Messi mostrou mais uma vez a sua versão mais intensa emocionalmente. O camisa 10 falou com a imprensa sobre a importância de chegar em uma nova final. O craque também destacou o quão significativa era a partida desta quarta contra a Inglaterra – um rival histórico da Argentina.

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“Foi um dia incrível. Como nós falávamos antes da partida. Era isso que nós queríamos. Uma partida de futebol. Mas é muito especial, claro, jogar contra a Inglaterra e com tudo o que isso significa para nós numa semifinal de Copa do Mundo. E sabíamos que era uma partida que queríamos ganhar e queríamos dar essa alegria para o nosso povo e é claro estar na final”, disse Messi.

Por ironia do destino, Messi vai enfrentar a seleção da Espanha – país onde atuou e morou por mais de 20 anos – na final de domingo (19). O camisa 10 da Argentina falou sobre a coincidência de ter a Espanha na decisão, e destacou que será um jogo especial.

“É uma seleção enorme, com grandes jogadores, com grande jogo, uma seleção que conheço bem. É um futebol onde já joguei por muitos anos, com os grandes jogadores que eu conheço também, já enfrentei muitas vezes pelo Barcelona. Acho que vai ser uma grande partida, uma partida especial, claro, final de Copa do Mundo, e eu acredito que vai ser um excelente jogo”, finalizou.

Espanha e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York.

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