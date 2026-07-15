Atlético de Madrid e Barcelona dominam lista de representantes na final da Copa

A final da Copa do Mundo de 2026 reunirá jogadores de 28 clubes diferentes, mas algumas equipes terão presença de destaque na decisão. O Atlético de Madrid lidera a lista de representantes, enquanto Barcelona, Arsenal, PSG e outros gigantes europeus também estarão bem representados no confronto que definirá o campeão.

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O Atlético de Madrid contará com nove jogadores na final. Três defenderão a seleção da Espanha (Pubill, Marcos Llorente e Álex Baena), enquanto outros seis estarão do lado da Argentina: Musso, Nahuel Molina, Nico, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Julián Álvarez.

Logo atrás aparece o Barcelona, com oito atletas na decisão. Pela Espanha, o clube terá Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García e Joan García. Destes, apenas Eric García e Joan García ainda não entraram em campo durante a competição.

Além dos finalistas, Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain terminaram a Copa entre os clubes que mais cederam jogadores às seleções, com 16 atletas cada. Apenas o Manchester City, com 19, e o Bayern de Munique, com 17, tiveram participação maior no torneio.

Entre os clubes com três representantes na final também estão Athletic Bilbao, Arsenal e Olympique de Marselha, reforçando o peso das principais equipes europeias na decisão.

A presença de atletas de 28 clubes diferentes evidencia o equilíbrio da competição e mostra como a Copa do Mundo reuniu jogadores das principais ligas do futebol internacional na disputa pelo título.

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