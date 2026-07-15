Tuchel diz que segue no comando da Inglaterra mesmo após eliminação da Copa do Mundo

Sete minutos. Esse foi o tempo que levou para o sonho da Inglaterra em voltar a disputar uma final de Copa do Mundo desmoronar. Após sair em vantagem sobre a Argentina na semifinal desta quarta, os ingleses entraram em parafuso no “último quarto” de jogo e viram os argentinos virarem a partida com dois gols depois dos 40 minutos do segundo tempo.

A derrota por si só já seria dolorida o suficiente, mas a forma com que aconteceu deixou uma ferida ainda maior. Após o gol marcado por Gordon, Thomas Tuchel decidiu fazer substituições cada vez mais defensivas, recuou o seu time e viu de camarote a Argentina engolir seus jogadores em campo. E a culpa da eliminação caiu diretamente no colo do treinador.

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Contudo, apesar da enxurrada de críticas nas redes sociais, na imprensa inglesea e do que se viu dentro de campo, Thomas Tuchel garantiu que não vai entregar o seu cargo. O treinador alemão tem contrato com a Inglaterra até 2030, e afirmou que pretende cumprir o vínculo de olho na Eurocopa de 2030.

“A equipe deu tudo de si e estivemos muito, muito perto. A equipe foi excelente, não conseguimos levar a vitória adiante, no momento não há arrependimentos. Vamos manter o contrato até a Eurocopa em casa, em 2030. Estou ansioso por isso, embora agora seja difícil pensar tão longe nesse momento”, disse Tuchel.

Ídolo inglês detona Tuchel

Uma das grandes lendas do futebol inglês, Wayne Rooney reprovou totalmente a postura de Thomas Tuchel e dos seus jogadores nesta quarta. Sendo assim, o ídolo do Manchester United destacou que o jogo desta quarta era o grande teste para Tuchel, e que o treinador fracassou.

“Os melhores treinadores tentam neutralizar o que está acontecendo e não retraem ainda mais. O que eles fazem é partir para o ataque e tentar mudar o ritmo e a cadência do jogo. Acho que ele se enganou. Contra esta equipe, a campeã mundial, não há como escapar impune. Este foi o maior teste e ele falhou”, analisou Rooney.

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