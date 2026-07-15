Como Almada encaixaria no Flamengo? Confira opções

Próximo de um acerto com Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP), o Flamengo ganharia um reforço e tanto para o seu já estrelado ataque. O Jogada10 mostra, então, como que o pequenino argentino, de 1,71m, encaixaria na equipe do técnico Leonardo Jardim, caso o acerto se concretize.

Thiago Almada teve passagem curta porém brilhante no futebol brasileiro. Afinal, chegou em 2024 ao Botafogo e precisou de apenas 26 partidas para entrar na História do Glorioso, conquistando os títulos do Brasileirão e da Libertadores no mesmo ano. Os números podem ser baixos: três gols e duas assistências. Mas a importância de Almada na ocasião foi incontestável.

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Dessa forma, o jogador pode encaixar como uma luva na escalação de Leonardo Jardim. Há um “obstáculo”, porém. Samuel Lino, que também atua na ponta esquerda, vem brilhando na temporada e crescendo de produção a cada partida pelo setor. Assim, é titular absoluto do posto.

Thiago Almada, no entanto, também pode atuar no centro das ações – à frente dos volantes e atrás do centroavante. A titularidade neste setor pertence a Giorgian de Arrascaeta. Mas o uruguaio, convivendo com lesões, não deve atuar todos os jogos da temporada, além de ser versátil e poder atuar em outras partes do campo, abrindo espaço para o argentino.

Paquetá e Almada juntos: sonho possível?

Maior contratação da História do Flamengo, Lucas Paquetá ainda não tem posição definida, visto sua versatilidade. Almada, que poderia custar um valor parecido, não chegaria para ser reserva, mas poderia atuar ao lado do camisa 20. Paquetá, afinal, atuou em diversos jogos aberto pelo lado direito, podendo montar um trio de meias ao lado de Samuel Lino (pela esquerda) e Almada (pelo meio). Todos municiando ninguém menos que Pedro, artilheiro do time na temporada com 19 gols.

Vale lembrar que Leonardo Jardim também tem Bruno Henrique como opção pela esquerda. Já no ápice de seus 35 anos, porém, tem apenas dez titularidades na temporada, mostrando que hoje em dia surge mais como um “12º jogador” para Jardim. O craque, mesmo com menos minutos que o habitual, tem seis gols em 2026, além de seis assistências em 26 jogos. Outro que atua por lá é Everton Cebolinha. O atacante de 30 anos, porém, participou de apenas quatro gols (3G/1A) em 22 partidas no ano e não deve permanecer para 2027.

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