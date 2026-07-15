Paredes exalta virada da Argentina e faz aviso antes da final: “Ninguém quer tanto quanto nós”

Pela terceira vez nas últimas duas Copas do Mundo, a Argentina está classificada para a grande final. Atual campeã, a Albiceleste vai em busca do tetracampeonato diante da Espanha, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York, diante da Espanha.

Mas antes disso acontecer, os argentinos tiveram que suar sangue mais uma vez. Assim como foi contra Cabo Verde, Egito e Suíça, a Argentina conquistou sua classificação com contornos épicos. Dessa vez, com uma virada com dois gols depois dos 40 do segundo tempo, em um espaço de sete minutos.

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A raça e a garra da Argentina foi simbolizada e sintetizada por Leandro Paredes. O volante mais uma vez teve uma grande atuação nesta Copa, e falou sobre a obsessão que a Argentina tem em conquistar esta Copa do Mundo.

“Ninguém quer vencer a Copa do Mundo tanto quanto nós, ninguém tem essa obsessão de lutar por ela até o fim. Isso foi demonstrado em todos os jogos que jogamos. Acho que hoje controlamos o jogo todo, só sofremos no lance do gol. Mas, mesmo assim, acreditávamos que podíamos passar”, disse Paredes ao ‘Telefe’.

O volante, inclusive, também destacou a rivalidade que permeava o jogo desta quarta-feira, e porque isso fez a partida se tornar ainda mais importante para a Argentina. A motivação de vencer um rival histórico – esportivamente e politicamente – e de chegar em mais uma final foi o combustível necessário para a equipe ter forças para buscar os dois gols da virada.

“Tínhamos consciência do que este jogo significava para todo o país, para a nossa gente, para o nosso povo. Tentamos representar o nosso país, a nossa bandeira. Todos aqueles que estiveram naquele momento triste da nossa história, para que se sintam identificados conosco, e acho que conseguimos”, finalizou Paredes.

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